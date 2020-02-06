В четверг, 6 февраля, ученые в Китае рассказали, что стало источником коронавируса. Об этом сообщают местные СМИ.

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По мнению ученых, причиной распространения коронавируса стало то, что люди употребляли в пищу мясо диких животных.

"В настоящее время ситуация с пневмонией, вызываемой коронавирусом, в стране остается серьезной, источник вируса напрямую связан с незаконной торговлей дикими животными", - сообщают СМИ.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.