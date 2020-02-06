Откуда возник коронавирус - ответ ученых [ Редактировать ]
В четверг, 6 февраля, ученые в Китае рассказали, что стало источником коронавируса. Об этом сообщают местные СМИ.
По мнению ученых, причиной распространения коронавируса стало то, что люди употребляли в пищу мясо диких животных.
"В настоящее время ситуация с пневмонией, вызываемой коронавирусом, в стране остается серьезной, источник вируса напрямую связан с незаконной торговлей дикими животными", - сообщают СМИ.
Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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