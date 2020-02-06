Доллар в обменниках ускорил падение [ Редактировать ]
Курс доллара в обменниках киевских банков ускорил снижение. Об этом сообщает BIN.ua.
Так, курс продажи наличного доллара понизился на 13,20 коп. до 24,8309, курс покупки - на 17,59 коп. до 24,5041.
Средний курс покупки евро понизился на 22,27 коп. до 26,9485, курс продажи понизился на 20,59 коп. до 27,4156.
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