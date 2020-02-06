Тиждень на пояснення "звідкіля багатство". Вперше у Лондоні іноземка програла суд щодо незрозумілого походження статків. Замірі Гаджиєвій загрожує виселення та конфіскація нерухомості. А для Британії цей випадок став прецедентом у глобальній боротьбі із закордонними корупціонерами та злочинцями.

З подробицями - Світлана Чернецька із Лондона.

Ця справа тягнеться вже два роки. Заміра Гаджиєва викликала цікавість поліції своїми непомірними витратами. Зокрема, одного дня вона залишила півмільйона фунтів у знаменитому лондонському універмазі "Гарродс". А загалом, за 10 років вона там скупилася на 16 мільйонів. Крім того, жінка володіє приватним літаком, гольф-клубом поблизу Аскота та особняком у престижному районі Найтсбридж.

Сама Гаджиєва не працює. А її чоловік перебуває за гратами у Азербайджані. Він - колишній голова Міжнародного банку Азербайджану, і отримав 16 з половиною років в'язниці за розтрату та шахрайство.

Гаджиєва стала першою жителькою Британії, яку перевірили у рамках нового механізму боротьби із сумнівними грошима. Так званий "наказ на багатство невстановленого походження" жінка оскаржувала тричі. Але ось програла останню апеляцію. І тепер має тиждень, щоби пояснити за які гроші купила нерухомість у Британії. Інакше - маєток та гольф-клуб конфіскують, продадуть, а гроші направлять до британського бюджету.

"Це значний результат, який важливий для утвердження "наказу про багатство невстановленого походження" - як потужного інструменту, що допомагатиме нам розслідувати незаконні фінансові оборудки. Ми розуміли, що цей новий механізм спричинить судові тяганини. І радіємо, що суд відхилив апеляцію. Це стане прецедентом для наступних справ у межах "наказу на багатство невстановленого походження", - зазначає Сара Прітчард, керівник відділу у Національному агентстві з боротьби зі злочинністю.

Рішення Високого суду Лондона, по суті, дає старт масштабному полюванню за сумнівними грошима іноземних корупціонерів та злочинців. Цей механізм змушує людину із активами на суму понад 50 тис фунтів - доводити, що вони куплені за чесно зароблені гроші.

Насамперед Національне агентство по боротьбі зі злочинністю звертає увагу на політиків з-за меж Європи: зокрема, росіян та українців. Лондон давно називають раєм для відмивання грошей. Тут з відкритими обіймами приймали усі інвестиції - будь то нерухомість чи бізнес. Але зараз це все більше ризиковано. У Нацагентстві кажуть, що мають у розробці ще три схожі справи.