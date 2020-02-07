В Ірані журналісти заявляють про тиск на ЗМІ через висвітлення збиття українського боїнга 8 січня. За даними організації "Репортери без кордонів", обшуки та допити влаштували понад двом десяткам журналістів.

У них вилучили комп'ютери, мобільні телефони та нотатки, і попередили не висловлюватися щодо трагедії, зокрема і в соцмережах. Нині іранська преса публікує лише інформацію, що підтверджує позицію влади стосовно авіакатастрофи.