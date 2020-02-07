"Шеф-кухар для бідних". Так шанобливо у Римі називають 90-річного містЯнина, котрий щотижня готує обіди для місцевих безхатченків. Чим пригощає - знає Ольга Жидецька.

Щовихідних сивий дідусь з помічниками бадьоро обходить продовольчий ринок у Римі. Крамарі з радістю віддають йому залишки непроданого товару - зелень, овочі, харчі, у яких добігає термін придатності. 90-річного Діно Імпальяццо тут знають і шанують усі. Адже разом з однодумцями ось уже 15 років він робить важливу справу - допомагає нужденним.

"Ми розпочинали з десятка канапок, потім зробили 30, 40, 50. Але якось один чоловік сказав, - наближається зима, і канапки нас не зігріють. Чи могли б ви приготувати для нас гарячу страву? І тоді у мене з"явилася ідея підшукати для цього кухню", - говорить Діно Імпальяцо, "шеф-кухар для бідних".

За цю місію дідусь узявся, коли вийшов на пенсію з органів соцопіки. Готувати разом з сім'єю розпочинав у себе вдома, потім об'єднав довкола себе волонтерів. І маленька ініціатива виросла у величезну справу. 4 дні на тиждень, на кухні завбільшки з цілий ресторан, під керівництвом Діно готуються до тисячі порцій гарячого овочевого супу, сендвічів та десертів. Їх невгамовний дідусь власноруч роздає безхатченкам, що шукають прихистку в колонадах довкола площі святого Петра у Ватикані. Допомагають йому близько трьохсот небайдужих.

"Ми намагаємося залучити дедалі більше охочих, - щоби Рим став містом, де люди могли б любити одне одного, були солідарними", - говорить Діно Імпальяцо, "шеф-кухар для бідних".

За інформацією доброчинних організацій, в італійській столиці мешкає близько 8 тисяч безхатченків. І останніми роками їх значно побільшало. Зростає і команда послідовників Діно.

"Більшість волонтерів задоволені цим досвідом. Вони поділяють радість допомагати нужденним", - говорить Діно Імпальяцо, "шеф-кухар для бідних".

За свою справу Діно Імпальяцо отримав почесне звання "Героя нашого часу" від президента. Та найбільше пенсіонера тішить не визнання, а вдячні усмішки підопічних, яких зігрівають його гарячі частування.