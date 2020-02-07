В пятницу, 7 февраля, на юго-западе Аляски произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли не менее пяти человек. Так, произошло крушение легкого одномоторного самолета авиакомпании Yute Air. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел накануне недалеко от города Тантутулиак. Известно, что на борту самолета Piper PA-32 находились четыре пассажира и один пилот.

Пока нет информации о том, что могло стать причиной крушения. Расследованием авиакатастрофы займется Федеральное управление гражданской авиации США.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета.

Ранее сообщалось, что в Иране произошло еще одно ЧП с самолетом. А в Афганистане потерпел крушение пассажирский лайнер государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines.

Кроме того, мы писали, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей, а также у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.