В эти выходные в Киеве пройдет ряд интересных мероприятий и событий. Организаторы подготовили для вас развлечения на любой вкус.

Поэтому, уделите время себе и близким, выбирайте одно из событий и отправляйтесь на встречу приключениям. Мы собрали для вас события, которые пройдут в Киеве, а выбор остается за вами.

Прогулка на трамвайчике

Любой день можно провести с пользой. К примеру, киевлянам предлагают прокатиться на экскурсионном трамвайчике в Пущу-Водицу, послушать интересные истории и познавательные факты, которые расскажет гид. И конечно же, из окон можно будет полюбоваться Подолом, Куреневкой, Приоркой и киевским лесом.

Когда: 1, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 февраля

Где: Контрактовая площадь, встреча у ТЦ "Самсон"

Сколько стоит: 250-280 гривен

Выставка костюмов "Магия кино"

В Киеве впервые открылась выставка, посвященная костюмам "Магия Кино". Посетители выставки смогут увидеть сказочный мир кино с другой стороны.

Здесь показывают 50 уникальных костюмов, которые создали специально для украинских сериалов, фильмов и шоу. Киевляне смогут заглянуть за кулисы кинематографа и лицезреть "магию", которую используют для создания шоу.

Когда: 1-13 февраля, с 12:00 до 20:00

Где: ВДНХ (павильон №9), проспект Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: 90-390 гривен

Сеанс кототерапии

В Центре кототерапии на Воздвиженке предлагают провести время с пушистиками и даже забрать домой бездомного.

Все животные из центра прошли обследования, стерилизацию, имеют паспорта с прививками и микрочипы. Котиков отдают хозяев после прохождения собеседования и подписания договора.

Когда: 1, 2, 5, 8, 9, 12, 16, 19, 23, 26 февраля

Где: Центр Кототерапии, Воздвиженская, 14

Сколько стоит: 100 гривен/час

Фестиваль китайских фонарей

В Киев возвращается интересный фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители увидят и пофотографируют новые световые инсталляции, смогут посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-корте.

Когда: 1-23 февраля, с 16:00 до 22:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 31

Сколько стоит: 160-200 гривен

Ночь в музее Булгакова

Киевлян зовут на мистическую экскурсию, которая пройдет в Доме-музее Михаила Булгакова. Водить будут не только по музею, но и по тайным местам на Андреевском спуске. А еще вы узнаете много интересных легенд и мифических историй, связанных с этой местностью.

Когда: 7, 9, 15, 23, 28 февраля, 19:00

Где: Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви)

Сколько стоит: 250 гривен

Всі. Свої. Большие скидки

8-9 февраля на Всі.Свої с сейла осенне-зимней коллекции одежды, обуви и аксессуаров стартует новый сезон маркетов. Ожидаются честные скидки 20-70%, подарки, специальные предложения, розыгрыши. Грандиозную распродажу своей продукции устраивают несколько сотен украинских брендов.

Когда: 8-9 февраля. Начало в 10.00

Где: Киев, D12, ул. Десятинная, 12

Сколько стоит: вход бесплатный

Уик-энд вареников на ВДНГ

В феврале каждую субботу и воскресенье в парке запланированы тематические праздники с насыщенной развлекательной программой. Особого внимания достойны гастрономические уик-энды. В прошлые выходные прошел уик-энд наливок, а в эти выходные, 8-9 февраля,организуют уик-энд вареников. Именно здесь можно будет попробовать традиционное украинское блюдо со сладкой и соленой начинками: с творогом, с вишней, с мясом, с картофелем, с капустой, с ливером, с другими всевозможными начинками.

Кушать вареники предложат с луковой зажаркой, сметаной, шкварками. Также в программе: выступления народных коллективов, вареничная лотерея "Эники Беники ели вареники", гастрономические фэшн-показы, аниматоры-вареники, уникальная и зажигательная "вареничная" дискотека и соревнования на скоростное поедание главного блюда выходных – "Ловкие челюсти".

Когда: 8-9 февраля

Где: Киев, м. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2

Сколько стоит: вход в парк свободный

Чемпионат мира по профессиональному боксу WBA. DALAKYAN vs PEREZ

8 февраля пройдет бой за звание Чемпиона Мира по версии WBA. Украинец Артем Далакян занимается профессиональным боксом с 2011 года. Боксер уже два года является действующим чемпионом по версии WBA, он не проиграл ни единого поединка (19 побед, из них 14 нокаутом).

Сегодня Далакян претендует на абсолютное первенство в своем дивизионе по версиям WBC, IBF и WBO. Соперник украинского атлета - венесуэлец Джоспер През, который входит в топ лучших боксеров мира по версии WBA. В программе андекарта - еще 11 поединков с участием украинских и зарубежных боксеров. Во время мероприятия запланирован Финал Лучшей 8ки welterweight "Чемпион только один.