Мировые цены на нефть стремительно растут [ Редактировать ]
В среду, 5 февраля, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли в цене до 54,46 доллара за баррель, передает Bloomberg.
По данным издания состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,93%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,00 доллара за баррель, прибавив 0,79%.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.
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Добавим, что Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза". Также Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".
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