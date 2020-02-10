Австралия снова столкнулась с очередным природной катаклизмом. Так, сильные проливные дожди, которые потушили лесные пожары, теперь могут затопить страну. В городах из-за ожидания наводнения начали эвакуировать людей. Об этом сообщает аварийная служба штата Новый Южный Уэльс в Twitter.

Эвакуация объявлена в ряде западных пригородов Сиднея и на северо-восточном побережье штата Новый Южный Уэльс. Под угрозой наводнений также оказались населенные пункты вдоль северо-восточного побережья штата - от Сиднея до Порта-Маккуори и Кофс-Харбор.

Жители должны быть готовы к эвакуации в течение ближайших 2 часов.

За последние четыре дня выпало 391,6 мм осадков, и попросило по возможности не выходить на улицу в понедельник.

В регионе не работают порядка 60 школ, около 150 тысяч домов остались без электричества, частично дороги перекрыты. Кроме того, в Сиднее из-за сильного ветра и осадков обесточен северо-запад города и его восточное побережье.

На данный момент о пострадавших в результате непогоды или о каких-либо разрушениях не сообщается.

Государственное метеобюро Австралии сообщило, что обильные дожди с грозами и сильный ветер будут наблюдаться на всем восточном побережье на протяжении всей недели.

Ранее сообщалось о том, что число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек, а также стало известно, что на восстановление природы в Австралии потребуется более 100 лет. Кроме того, известно, что количество погибших животных в пожаре превысило миллиард.

Добавим, что животным в Австралии скидывали тонны овощей с вертолетов.

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