По состоянию на утро 10 февраля всеобщее количество зараженных короновирусом на территории Китая достигло 40171 человека. За последние сутки количество погибших увеличилось на 97 и сейчас составляет 910 человек. Об этом сообщает AP.

От вируса в Китае умерли 908 человек и еще двое - в Гонконге и на Филиппинах. Китайские власти сообщают, что в стране за предыдущие 24 часа было зарегистрировано 3062 случая заболевания. В медицинских учреждениях Китая пока лечатся 38 тысяч человек.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.