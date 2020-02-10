Майже 5 тисяч людей втекли з Казахстану через міжетнічні сутички. Заворушення трапилися у п'ятницю ввечері у прикордонному з Киргизстаном регіоні.

Там живе громада дунган - меншина китайського походження. До села приїхали етнічні казахи й влаштували масову бійку, погроми і підпали. Спричинила конфлікт дорожня сварка. Унаслідок баталії загинули 10 людей, ще близько півсотні - шпиталювали. У регіоні оголосили надзвичайну ситуацію. Влада країни відкрила кримінальні провадження проти трьохсот учасників заворушень. Серед утікачів, що перетнули киргизький кордон головно жінки з дітьми та літні люди. Частина з них уже повернулася назад.