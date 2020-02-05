Штормовой циклон Petra обрушился на Украину [ Редактировать ]
В среду, 5 февраля, в Украину придет циклон Petra, который принесет в страну дожди со снегом и метели. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Метеорологических явлений будет - с головой. Сильный снег, дождь (зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед ... серьезные циклонические события развернутся в центральных областях на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и, собственно, в Карпатах.
Она также спрогнозировала морозы.
Сильный штормовой ветер 5 февраля также зацепит столицу. Однако уже во второй половине дня циклон потянется южнее, поэтому осадков в Киеве после обеда не ожидается.
До конца недели похолодание в Украине усилится, нас ждут даже до -10 градусов и ниже.
Раньше сообщалось о том, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях.
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