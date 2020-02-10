Селище Оріхове на Луганщині потрапило під ворожий обстріл [ Редактировать ]
Селище Оріхове, на Луганському напрямку, знову під ворожим вогнем. Сьогодні після 7 ранку окупанти поновили гранатометні обстріли опорних пунктів армійців у цьому районі.
Напередодні наші позиції під Оріховим проросійські бойовики накрили потужним вогнем. Били зі ствольної артилерії калібру 152, 122, 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Загалом, за добу - 9 ворожих атак. Одного українського захисника поранено.
по теме
Війна на Донбасі: ворожі снайпери обстрілюють селище Зайцеве
В частині селища, яку контролюють українські військові, залишилися півтори сотні мирних жителів
На передовій загинула медик 93 бригади Клавдія Ситник
Поблизу Новотошківського вона потрапила під ворожий обстріл, коли доставляла ліки на передові позиції
На Донбасі поранили українського військового
З артилерійських систем і мінометів великого калібру бойовики обстріляли захисників Новотошківського, а з гранатометів - позиції ЗСУ поблизу Березового
Бойовики стягують бронетехніку до Донецького аеропорту
Залишки Донецького аеропорту - звідси постійно лунають звуки важкої техніки
На Донбасі загинули двоє українських військових
Двоє українських військових загинули минулої доби на Сході: один - внаслідок обстрілу, інший - підірвався на міні