Селище Оріхове, на Луганському напрямку, знову під ворожим вогнем. Сьогодні після 7 ранку окупанти поновили гранатометні обстріли опорних пунктів армійців у цьому районі.

Напередодні наші позиції під Оріховим проросійські бойовики накрили потужним вогнем. Били зі ствольної артилерії калібру 152, 122, 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Загалом, за добу - 9 ворожих атак. Одного українського захисника поранено.