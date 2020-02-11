У Краматорську напередодні згадували жертв теракту п'ятирічної давнини. 10 лютого 2015 бойовики обстріляли штаб АТО на місцевому аеродромі та житлові квартали. Загалом випустили понад 30 ракет "Смерч". Унаслідок атаки загинули 17 людей. Як вшановували жертв - бачив Ігор Левенок.

Краматорськ пам'ятає і пам'ятатиме. П'ять років тому житлові квартали мирного міста опинилися під ворожим обстрілом з реактивних великокаліберних систем. Пам'ятник жертвам російської агресії - макет смертоносної ракети "Смерч". Страшна зброя була нашпигована касетними боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією.

"Названі ж прізвища, є конкретні прізвища, що це найманці і посіпаки російських військ і зброя, якою було нанесено враження нашому місту, це ж не наша зброя, це завезена з Росії зброя", - наголосив Віктор Рубановський житель Краматорська.

Краматорськ обстріляли двічі з інтервалом у пів години. Камери відеоспостереження та місцеві жителі зафільмували, як усе було.

Стріляли з окупованої території. Найманці, ймовірно, цілили в штаб АТО. У бік міського аеропорту. Втім, така зброя б'є на далеку відстань і не має точної дії. Ракети полетіли й далі. Вибухали фактично в центрі міста. Посеред вулиць та житлових кварталів. Панотець Василь був очевидцем тих подій. Військовий капелан допомагав евакуйовувати поранених.

"Ми просто їздили і шукали тих, хто лежали десь, підбирали їх. І найбільше вражала деколи байдужість місцевих людей, які проходили мимо, знімали на телефони, а коли людина корчилася від болю - до неї ніхто не підходив і не допомагав. В мене було відчуття незрозумілості того, що скільки ще має загинути людей, аби в людях з'явилася людяність", - зазначив отець Василь, військовий капелан.

Головна військова прокуратура за фактом артилерійського обстрілу Краматорська відкрила кримінальне провадження за статтею "терористичний акт". Загинули 17 людей, з них - семеро військових. Поранені 64 людини, серед яких п'ятеро дітей.