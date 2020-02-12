В среду, 12 февраля, в Кабинете министров Украины заявили, что не будут отменять решение о введении электронной системы выдачи разрешений на международные автоперевозки, против которой протестуют перевозчики. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, сообщает "Униан".

Если кто-то рассчитывает, что удастся вернуть серые непонятные схемы распределения, то сразу могу предупредить, что мы не пойдем на компромиссы и уступки и не допустим отката к старым схемам. У всех равный доступ, это позиция, на которой мы будем стоять.

По его словам, ранее, когда разрешения выдавались Ассоциации автоперевозчиков для распределения, существовал квотный принцип, и довольно часто это распределение осуществлялось за деньги.

Гончарук пояснил новый принцип получения разрешений: перевозчик может подать заявку в электронном виде и в течение 5 дней получить разрешение.

"Если ты маленький перевозчик, но организовал нормальную работу, не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации. Просто получи разрешение с помощью электронного инструмента", - говорит премьер.

Ранее мы писали о том, что Кабмин усиливает безопасность пассажирских перевозок.