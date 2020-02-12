В Одессе столкнулось 5 автомобилей, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, в Одессе в результате ДТП столкнулись пять автомобилей. В результате происшествия пострадали люди. Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области.
ДТП произошло на улице Атамана Головатого.
"По предварительным данным, произошло столкновение пяти автомобилей, трое пострадавших доставлены в больницу", - сообщили в управлении.
На месте работает следователь. По словам очевидцев, в частности, в результате аварии перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter, два легковых автомобиля «вылетели» на тротуар. Из-за ДТП движение автотранспорта затруднено.
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в обрыв, а также в жутком ДТП под Черниговом погибли три человека.
Кроме того, в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, а также у маршрутки на ходу отвалились колеса. А также мы писали о том, что под Херсоном на трассе "Херсон-Снигиревка" произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли трое человек.
В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.
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