В среду, 12 февраля, в Одессе в результате ДТП столкнулись пять автомобилей. В результате происшествия пострадали люди. Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области.

ДТП произошло на улице Атамана Головатого.

"По предварительным данным, произошло столкновение пяти автомобилей, трое пострадавших доставлены в больницу", - сообщили в управлении.

На месте работает следователь. По словам очевидцев, в частности, в результате аварии перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter, два легковых автомобиля «вылетели» на тротуар. Из-за ДТП движение автотранспорта затруднено.

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