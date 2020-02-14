Эксперт Окунев о досрочном прекращении полномочий Гвоздия: "Я бы не советовал с этим играться" [ Редактировать ]
Глава Правления профессиональной ассоциации корпоративного управления (ПАКУ) Александр Окунев убежден, что из-за досрочного прекращения полномочий членов наблюдательных советов государственных корпораций бюджет несет значительные финансовые потери, которые связаны с необходимостью выплаты компенсаций.
Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.
"Если говорить в целом, а не о конкретной ситуации, то членов набсоветов выбирает собственник, акционер и, соответственно, прекращает их полномочия также акционер. Был ли нарушен порядок или нет в конкретном случае? Это суд должен решить - правильно сделали или нет. Но, в принципе, акционер назначает членов набсоветов и снимает их", - отметил эксперт.
Вопрос влияния акционеров на независимость членов наблюдательных советов, по мнению Окунева, лежит в плоскости профессионализма директоров.
"Безусловно, они (члены наблюдательных советов, - Ред.) должны быть в состоянии высказывать независимые суждения. Защищены ли они от прекращения договоров? Безусловно, это должно быть предусмотрено контрактом. Собственник может прекратить полномочия члена наблюдательного совета. Но второй вопрос: сколько он заплатит выходного пособия за то, что "по щелчку" полномочия прекращены? Какой будет компенсация? Если кто-то просто так принимает подобные решения, то за это должна быть миллионная компенсация… И, понятно, возникнет вопрос о том, кто принял решение, приведшее к многомиллионным выплатам и так далее. Механизм должен быть такой", - считает эксперт.
При этом, Окунев отметил, что не припоминает случаев, подобных ситуации с Валентином Гвоздием.
"Я не помню, честно говоря, похожих историй. Но мы знаем, что в "Нафтогазе" менялись директора. Другое дело, писали они в то время заявление или нет. К сожалению, такие ситуации уже были, когда досрочно прекращались полномочия членов набсоветов… Это может быть раз, два. Но играться с этим, безусловно, я бы не советовал. Я имею ввиду министерство, государство", - отметил эксперт.
Окунев подчеркнул, что наличие решение суда о том, что приказ Минэнерго о досрочном прекращении полномочий Гвоздия - противоправный, то это означает, что его полномочия действительны.
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