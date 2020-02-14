На сході країни від початку доби російсько-окупаційні війська вже чотири рази атакували армійців. Одразу після опівночі з гранатометів та кулеметів бойовики обстріляли захисників Новолуганського, а зранку вдарили з мінометів 82-го калібру.

Майже годину ворог накривав зі 120-х мінометів наші позиції неподалік Красногорівки. Під вогнем ворожих мінометів опинилися і оборонці Лебединського у Приазов'ї.

Українські підрозділи вели адекватний вогонь у відповідь. У війську без втрат.