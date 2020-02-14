Коронавірус, мігранти та "брекзит": у Мюнхені стартувала конференція з питань безпеки [ Редактировать ]
Зробити світ безпечнішим. У Мюнхені стартувала щорічна конференція з питань безпеки. У ній беруть участь понад півтисячі політиків, військових та експертів з усього світу. Українську делегацію очолює президент Володимир Зеленський. З Мюнхена - Тетяна Логунова.
Поліція у формі і у штатському. Безпечнішого місця, ніж квартал, де міститься готель "Баварський двір", годі і й шукати. Чергують кілька тисяч правоохоронців. Пропускають виключно за перепустками. Перевіряють кожну сумку чи рюкзак.
"У ці дні працюватимуть майже чотири тисячі поліцейських. Вони охоронятимуть гостей конференції, особливо лідерів країн, яких потрібно буде у супроводі конвою доставляти з точки "А" у точку "Б". Також ми будемо охороняти й готелі, де вони зупиняться", - говорить Норберт Радмахер, заступник керівника поліції Мюнхена.
Гостей у цьому році знову рекордна кількість - понад півтисячі. Серед них: президент Франції Еммануель Макрон, канадський прем'єр Джастін Трюдо, держсекретар США Майк Помпео, засновник мережі "Фейсбук" Марк Цукерберг, лідери ЄС, НАТО і голова Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він говоритиме про загрозу нового коронавірусу.
"Я дуже радий, що до нас приєднається керівник ВООЗ. На суботу у нас запланована дискусія про загрозу нового коронавірусу. Ми робимо усе можливе, аби поширення цієї хвороби не вплинуло на роботу конференція. Я сподіваюся, що у Мюнхені буде представлена китайська делегація, бо кілька її членів вже скасували свій візит. І, звісно, ми вживаємо усіх заходів, аби гарантувати безпеку гостей форуму", - говорить Вольфганг Ішингер, голова Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Серед інших тем - ситуація у Сирії і на сході України, міграційний криза, "брекзит", глобальні зміни клімату і поширення фейків у соцмережах. Іншими словам - усе, що може загрожувати колективній чи індивідуальній безпеці.
Український день на конференції, вже традиційно, субота. Завтра зранку на форумі виступить президент Володимир Зеленський. У планах також зустріч головних дипломатів країн, громадяни яких загинули внаслідок збиття Іраном літака авіакомпанії МАУ. А от зустріч нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ - поки що під питанням.
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