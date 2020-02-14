Головна тема - безпека і все, що з нею пов'язане

Подивимось, чим завершиться цей скандал та чи перепросить за цей матеріал "Радіо Свобода". Проте, вже зрозуміло от що.

Інформаційний вибух такої сили саме напередодні Мюнхенської конференції може знівелювати значення та зміст усіх інших новин, якими б важливими вони не були. Отже, чого очікувати від головного безпекового саміту світу? Давайте подивимось. Наша Тетяна Логунова - працює у Мюнхені.

Мюнхен знову приймає гостей. І місце проведення Мюнхенської конференції незмінне, готель "Баварський двір". В інше приміщення форум не переносять принципово. Адже його фішка не офіційна програма, а можливість переговорити тет-а-тет, подалі від сторонніх очей, у кулуарах. І для цього заплутані коридори і потаємні кімнати готелю підходять якнайкраще.

Цього року у "Баварському дворі" чекають на кілька сотень гостей. Охочих взяти участь у форумі так багато, що організатори вже роздумують, чи не варто наступного разу зробити конференцію довшою. Аби усі мали мали можливість не тільки приїхати, але й виступити. Трьох днів - вже не вистачає.

Серед спікерів президенти Франції Емануель Макрон і Німеччини Франк-вальтер Штайнмайєр, канадський прем'єр Джастін Трюдо, держсекретар США Майк Помпео і спікер палати представників Конгресу Ненсі Пелосі. А ще - лідери ЄС, НАТО, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я і засновник соціальної мережі "Фейсбук" Марк Цукерберг.

"Я боюся, що зараз ми стали свідками деструктивної динаміки у світовій політиці. Росія не тільки анексувала Крим, незважаючи на міжнародне право, але й змістила кордони на європейському континенті. Китай став важливим гравцем в міжнародних інституціях. Водночас він визнає міжнародне право лише вибірково, там, де воно не суперечить власним інтересам. А наш найближчий союзник, Сполучені Штати, при нинішній адміністрації, відкидають саму ідею міжнародної спільноти", - говорить Франк-Вальтер Штайнмайєр, президент Німеччини.

Уперше в історії форуму чекали і на делегацію з Північної Кореї. Але в останній момент офіційний Пхеньян відмовився від участі. Не буде у Мюнхені й канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вона традиційно відвідує конференцію через раз. Торік була, цьогоріч - пропускає.

"У нас буде 40 лідерів країн, 60 міністрів закордонних справ, 40 міністрів оборони з різних країн світу. Хочу також зазначити, що на початку тижня нам вдалося узгодити дебютний виступ президента України Зеленського. Для мене дуже важливо, що Україна, як важливий пункт європейської політики безпеки, буде представлена на конференції", - говорить Вольфганг Ішингер, голова Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Головна тема - безпека і все, що з нею пов'язане. Від міжнародних і громадянських конфліктів до фейків у соцмережах, загрози коронавірусу і змін клімату. Аби привернути увагу до проблеми глобального потепління - активісти руху "П'ятниці заради майбутнього" влаштували протест у центрі Мюнхена.

Лейтмотив цьогорічного форуму - новий термін, який вигадали самі організатори. Англійською він звучить як "westlessness", тобто "беззахідність". Саме так називається щорічна доповідь, яку напередодні конференції опублікували експерти з питань безпеки. Вони вважають, що колективний Захід втрачає свій вплив на світову політику і не здатен швидко і ефективно вирішувати конфлікти.

Змінити це амбітна мета незмінного керівника конференції Вольфганга Ішингера.

"Світ стає все більш небезпечним. І я хочу, щоб ми обговорили всі кризи і конфлікти - від Афганістану до Йємену. Коли я думаю про події в Сирії, про нереалізовані рішення берлінської конференції з Лівії - мені стає зле. І я зроблю все, аби сотні політиків, які приїдуть на конференцію, відповіли нам, чому неможливо припинити ці конфлікти. Чия це відповідальність? Хто винен?" - говорить Вольфганг Ішингер, голова Мюнхенської конференції з питань безпеки.

У цьому контексті, напевне, говоритимуть і про ситуацію на Сході України. Дискусія запланована на завтра, у ній візьме участь і дебютант форуму - президент Володимир Зеленський. Працюють на конференції і представники опозиції.

"Главный месседж, как для оппозиции, так и в первую очередь, должен быть для власти, это объединить сегодня усилия всех украинских политиков, для того, чтобы как можно быстрее у нас в Украине выполнить свое домашнее задание", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Завтра ж на полях конференції відбудеться і традиційний український ланч, який організовує бізнесмен Віктор Пінчук. А міністр закордонних справ Вадим Пристайко зустрінеться у Мюнхені з головними дипломатами країн, громадяни яких загинули у літаку, збитому Іраном. А от анонсовану зустріч "нормандської четвірки" на рівні голів МЗС - поки не підтвердили.