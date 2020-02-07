В Киеве горит СТО (фото, видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 7 февраля, в Киеве, на Куреневке, горит СТО. Так, пожар произошел в двухэтажном доме. Густой черный дым поднялся в небо и виден издалека. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Как сказано в сообщении, станция техобслуживания, внутри которой находятся несколько автомобилей.
Тем временем, по данным "Информатора", пожар возник на втором этаже и крыше частного дома, на первом этаже которого расположены гаражи. Пожар удалось локализовать, но его все еще не ликвидировали.
На месте работает около десятка спасателей и две пожарные машины.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Киеве заметили "огненный автобус". Он ехал по жилому массиву Отрадный с выбитым лобовым стеклом и горящей крышей.
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