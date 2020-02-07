В пятницу, 7 февраля, в Киеве, на Куреневке, горит СТО. Так, пожар произошел в двухэтажном доме. Густой черный дым поднялся в небо и виден издалека. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как сказано в сообщении, станция техобслуживания, внутри которой находятся несколько автомобилей.

Тем временем, по данным "Информатора", пожар возник на втором этаже и крыше частного дома, на первом этаже которого расположены гаражи. Пожар удалось локализовать, но его все еще не ликвидировали.

На месте работает около десятка спасателей и две пожарные машины.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве заметили "огненный автобус". Он ехал по жилому массиву Отрадный с выбитым лобовым стеклом и горящей крышей.