Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что черные ящики самолета МАУ могут расшифровать в Украине. Об этом он сообщил журналистам.

Секретарь также добавил, что ящики повреждены, поэтому их необходимо поскорее расшифровывать.

"Это может при определенных условиях состоятся на территории Украины. Единственное, что мы не можем сейчас сказать, когда это произойдет, потому что должны быть прописаны все специалисты, кто этим будет заниматься", - отметил он.

Как сообщалось ранее, Алексей Данилов 15−17 февраля находится в Иране из-за рабочего визита. Он связан с расследованием крушения украинского самолета МАУ 8 января.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.