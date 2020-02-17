Російські спецслужби ведуть активну роботу в Ірландії. Таку підозру зараз перевіряють правоохоронні органи країни, пише газета Times.

На думку силовиків, агенти головного розвідувального управління Генштабу РФ вивчають розташування та слабкі місця оптико-волоконних кабелів на дні океану, що з'єднують Європу та Америку.

Ця інформація може знадобитися росіянам для диверсій, припускають правоохоронці. Агенти Кремля також вивчали інфраструктуру порту в Дубліні.