Ескалація в Сирії: Алеппо - під контролем військ Асада, триває наступ у Ідлібі, на територію країни заходять американці. Більше про останні події в гарячій точці - далі в сюжеті.

Наступ, який увінчався успіхом. Збройні сили Башара Асада заявили, що відновили контроль над провінцією Алеппо, яку понад шість років утримували повстанці. Вирішальним стало взяття під нагляд автомагістралі, що з'єднує Дамаск із містом Алеппо. Армійці обіцяють не зупинятися.

"Наші мужні солдати ефективно впоралися з поставленими завданнями, і в рекордний термін змогли відновити цілковитий контроль над десятками міст і сіл на півночі та заході провінції Алеппо. Генеральне командування проголосило звільнення нових територій країни і запевняє, що поступ у польовій роботі триватиме. Збройні сили наполягають на виконанні свого благородного та священного обов'язку винищити залишки терористичних угруповань на всій території Сирії".

Домогтися успіху башарівцям вдалося за підтримки російських військових. Активні бої на півночі Сирії відновилися на початку року. Москва прикриває асадівські підрозділи з повітря. В активній фазі наступ у Ідлібі. Його охрестили "останньою битвою за провінцію". Ескалацію засудила сусідня Туреччина, яка разом з американцями підтримує опозиційні загони у Сирії. Анкара закликає Москву натиснути на президента Асада, щоб до кінця лютого сирійські збройні формування відійшли від турецьких спостережних пунктів в Ідлібі. Інакше Туреччина може застосувати військову силу.

"Я зустрічався з міністром закордонних справ Росії Лавровим і сказав йому, що агресію в Ідлібі треба припинити. Необхідно дотримуватися оголошеного перемир'я", - говорить Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини.

Президент Туреччини, телефоном, обговорив ситуацію з американським колегою. Дональд Трамп закликав Росію припинити підтримувати звірства на території Сирії.

Американці почали перекидати військову техніку з Іраку до району бойових дій. За даними місцевих джерел, в північно-східну провінцію Хасаке прибули понад пів сотні військових вантажівок із технікою, танками та інженерним обладнанням.