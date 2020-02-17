Вечір професійного боксу. У Києві напередодні молоді боксери зійшлися на рингу, щоб виправити свої колишні помилки та вдосконалити майстерність. Як спортсмени билися за змогу зробити ще один крок до омріяного титулу чемпіона світу - бачила Катерина Сривкова.

Юрій готується до бою. У свої 18 він уже має понад 10 років досвіду в боксі. Щоправда, в аматорському - у професійний разом з рідним братом прийшов лише кілька місяців тому. Каже: відкрив для себе зовсім інший спорт.

"Знаете, в любительском все три раунда прыгают, им главное набрать очки. Тут главное дожить до конца, выжить целый бой, ударить сильно. Ты должен все время головой думать о бое, о своих ошибках. Видеть, что одно не получается - пробовать другое, третье, четвертое", - говорить Юрій Майдаков, учасник змагань, спортсмен клубу М13 Ukrainе.

Старший брат Юрія - Дмитро - відкриває вечір боксу. Він теж із дитинства в аматорському спорті. Втім, і на професійному ринзі вже показав себе - суперник проти нього не вистояв і двох раундів. І це попри труднощі з рукавицями - до цих юнак ще не звик.

"В этих перчатках я не мог довернуть кулак. Почему - за раунд еще не понял. Возможно, за второй- третий бы понял. Моя задача была основная - это показать то, над чем мы с тренером работали, что мы изучали, исправляли ошибки с предыдущего боя. Их было достаточно много. Поэтому этот бой показал мне, что я имею какой-то рост. Это очень важно", - говорить Дмитро Майдаков, учасник змагань, спортсмен клубу М13 Ukrainе.

Ці бої - рейтингові. Вони необхідні, щоб молоді бійці відточили вміння, здобуті на тренуваннях, а ще отримали досвід, - кажуть тренери клубу "М13 Україна". Такі змагання проводять приблизно раз на два місяці.

"За этот период мы посмотрим, насколько наши спортсмены подросли, начали думать в ринге и боксировать по-другому. Они специально для этого и проводятся. У них большая самоотдача, они стараются", - говорить Володимир Шевченко, заслужений тренер України, головний тренер клубу М13 Ukraine.

"Тренировка - это каждый день, это как рутина обычная. Любой боец к ней относится обычно. А когда выходят в ринг - они немножечко внутри перегорают, это очень важно. Надо перебороть себя и выступить достойно, так, как на тренировке", - говорить Володимир Баталов, тренер з фізичної підготовки клубу М13 Ukraine.

Юрій вийшов на ринг після старшого брата. І теж здобув блискучу перемогу - технічний нокаут на другій хвилині першого раунду.

"Перемогу у цьому двобої здобув боксер із Черкас - Юрій Майдаков".

Попереду в хлопців ще довгий шлях. Обидва мріють про титул абсолютного чемпіона світу.