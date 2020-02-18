Во вторник, 18 февраля, Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-народного депутата Украины Сергея Пашинского. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщается, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 28 января 2020 года, которым было удовлетворено ходатайство прокуратуры. Решением судей Пашинскому продлили срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 марта 2020 года.

Кроме того, по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения.

Раньше сообщалось о том, что Пашинскому сообщили о подозрении за стрельбу в человека. Позже суд заменил меру пресечения экс-депутату Пашинскому. Напомним, инцидент произошел перед новым 2017 годом 31 декабря. Пашинский выстрелил из наградного оружия в ногу Вячеславу Химикусу жителю Киевской области.