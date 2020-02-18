Легендарный Роналду платит своей девушке: названа сумма [ Редактировать ]
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и Джорджина Родригес очень популярная пара среди звезд. СМИ выяснили, что футболист платит своей девушке за уход за детьми. Телеканал Telecinco провел собственное расследование.
Девушка ранее работала в магазине одежды, но ее жизнь кардинально изменилась. Она стала девушкой одного из самых популярных футболистов мира. После этого ее заметили множество популярных брендов, таких как Louis Vuitton и Gucci.
Как выяснили журналисты телеканала, футболист в месяц платит девушке от 50 до 100 евро для ухода за детьми. А также, она зарабатывает на рекламе в соцсетя от 8 тыс. евро.
За каждое интервью Джорджина просит около 100 тыс. евро. Но, за свое последнее интервью в программе Ya es mediodía девушка решила не брать деньги.
Напомним, что ранее Роналду впервые за 6 лет проиграл финал. Последний раз такое случалось 17 мая 2013 года, когда Роналду в составе мадридского "Реала" уступил мадридскому "Атлетико" (1:2) в финальном матче Кубка Испании.
Раньше сообщалось о том, что Роналду прокомментировал свою свадьбу. А также Роналду не включили в состав "Ювентуса"
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