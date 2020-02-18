Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и Джорджина Родригес очень популярная пара среди звезд. СМИ выяснили, что футболист платит своей девушке за уход за детьми. Телеканал Telecinco провел собственное расследование.

Девушка ранее работала в магазине одежды, но ее жизнь кардинально изменилась. Она стала девушкой одного из самых популярных футболистов мира. После этого ее заметили множество популярных брендов, таких как Louis Vuitton и Gucci.

Читайте также Олимпийские игры-2020: под каким девизом пройдут соревнования

Как выяснили журналисты телеканала, футболист в месяц платит девушке от 50 до 100 евро для ухода за детьми. А также, она зарабатывает на рекламе в соцсетя от 8 тыс. евро.

За каждое интервью Джорджина просит около 100 тыс. евро. Но, за свое последнее интервью в программе Ya es mediodía девушка решила не брать деньги.

Напомним, что ранее Роналду впервые за 6 лет проиграл финал. Последний раз такое случалось 17 мая 2013 года, когда Роналду в составе мадридского "Реала" уступил мадридскому "Атлетико" (1:2) в финальном матче Кубка Испании.

Раньше сообщалось о том, что Роналду прокомментировал свою свадьбу. А также Роналду не включили в состав "Ювентуса"