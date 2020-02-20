В магазинах одной из крупных сетей супермаркетов с 17 февраля появились ящики для покупок. Об этом сообщает "Информатор".

"Они изготовлены из плотного картона и при окончании использования полностью утилизируются, не причиняя вред окружающей среде", - говорится в сообщении.

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Известно, что ящики производят из переработанного материала.

Упаковка рассчитана на вес 25 кг и предназначена для многоразового использования. Цена новинки - 19 гривен.

Пока такая экоупаковка доступна не во всех магазинах, но в случае, если она придется по душе покупателям, примерно через 2 месяца такие ящики могут появиться в супермаркетах АТБ по всей Украине.

В первую очередь такой вид упаковки может быть удобен владельцам авто, которые смогут аккуратно разместить купленный товар в багажнике автомобиля.

Ранее мы писали о том, что сеть химчисток запускает экологический проект по сбору полиэтиленовых пакетов.

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