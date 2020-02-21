Украинка показала, в какие условия поселили эвакуированных из Уханя [ Редактировать ]
Эвакуированная из Уханя украинка Александра Волкова показала помещения, в которых расселили людей в Новых Санжарах. Видео девушка опубликовала в сторис на своей страничке в соцсети Instagram.
ВНИМАНИЕ: ВИДЕО СОДЕРЖИТ НЕНОРМАТИВНУЮ ЛЕКСИКУ
На нем видно, что комнаты находятся не в лучшем состоянии.
Александра также опубликовала еще одно видео, рассказав, что всем эвакуированным выдали SIM-карты и карты пополнения счета на 100 гривен.
Напомним, эвакуированные из Китая прибыли в Украину в четверг, 20 февраля. Прибывших разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". В связи с этим в регионе проходила массовая акция протеста. Протестующим в Новых Санжарах грозит 8 лет лишения свободы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санаторий будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.
К слову, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что протесты в Новых Санжарах и паника из-за коронавируса часть информационно войны против Украины.
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