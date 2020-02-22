Рахувати швидше за калькулятор. У столиці пройшла всеукраїнська Олімпіада з ментальної арифметики. Діти змагалися в усному рахунку: за секунди лічили двозначні, трьохзначні та чотиризначні числа.

Не обійшлося без рекордів. З маленькими геніями спілкувалася Ірина Розова.

Вони співають, танцюють і декламують вірші. А паралельно подумки рахують однозначні, двозначні та тризначні числа.

Аби так швидко рахувати, дитина уявляє китайську рахівницю "абАкус", на якій виконує математичні дії. Звідти й назва - ментальна, тобто, уявна арифметика. Мета такої методики - розвинути максимальну швидкість сприйняття та обробки інформації. Те, чого можна досягти, - вражає. Восьмирічний Ваня Князєв на третій всеукраїнській Олімпіаді з ментальної арифметики встановив кілька рекордів України.

Хлопчик додає та віднімає п'ятизначні числа за третину секунди.

"Я очень много тренировался каждый день. Если у меня получалось - я опускался. Если нет, то я тренировался на этой скорости. Мне помогали мои тренеры, мама, а на олимпиаде меня мотивировал папа", - розповідає Іван Князєв, учень академії "SMARTUM Україна".

Ваня навчився рахувати "в уяві" в академії розвитку інтелекту "SMARTUM Україна". Навчання там уже пройшли близько чотирьохсот тисяч людей. Загалом заклад має понад тисячу центрів по Україні.

"Ми прагнемо бути провідною компанією в світі в сфері інтелектуального розвитку дітей у розкритті їх здібностей та талантів. За п'ять років існування компанії "Смартум" наші центри були відкриті у 24 країнах світу", - наголосила Олександра Василенко, директорка академії "SMARTUM Україна".

"Всі наші тренери - це проактивні особистості, які створюють для дітей простір натхнення та розвитку. Ми багато уваги приділяємо саме навчанню тренерів, щоб було ефективне навчання дітей", - зазначила Олена Космина, майстер-тренер з ментальної арифметики академії "SMARTUM Україна".

Те, що нестандартна технологія швидкого рахунку не зашкодить дитині, - підтвердили в Інституті психології спеціальною експертизою. А навчальні програми академії отримали схвальну оцінку від Міністерства освіти України.

"Коли адміністрація "Смартума" до нас звернулися на проведення експертизи - ми безпосередньо вивчали все досить детально, досить глибоко звертались навіть до інституту психології імені Костюка. Фахівці, які безпосередньо займаються проблемами ментальності, дали нам схвальну оцінку й рекомендували її до впровадження, то ми теж її підтримали", - підкреслила Лариса Дейдиш, завідувачка сектору позашкільної освіти Інституту модернізації змісту освіти.

Навчитися ментальній арифметиці можна в будь-якому віці, найголовніше - бажання. Наймолодшому учаснику Олімпіади з ментальної арифметики - чотири роки.