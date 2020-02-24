У Перу нищівні повені. Там саме в розпалі сезон дощів. Через рясні опади місцеві річки вийшли з берегів. У місті Такна, на півдні країни, внаслідок паводків та зсувів ґрунту загинуло чотири людини.

Пошкоджені зо три сотні будинків. Там, де вода спала, місцеві жителі взялися відкопувати з багнюки автівки та розбирати завали на подвір'ях.