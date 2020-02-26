Стабільність чи наївність? У США ситуація з поширенням вірусу начебто залишається стабільною, але преса пише: влада просто не знає реального стану справ. Чи правда це? І коли в Америці створють вакцину від COVID-19? Дмитро Анопченко про все докладно.

За останніми даними, в США зафіксовано лише 57 випадків зараження новим коронавірусів. Та й то, в цю статистику включили 40 евакуйованих пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, що на карантині в порту японської Йокогами. Але лікарі прогнозують: поширення коронавіруса по території штатів - лише питання часу.

Директор Національного центру імунізації і респіраторних захворювань США Ненсі Мессоньє провела телефонну брифінг для журналістів. І головне, що я від неї почув: для медиків немає питання, чи відбудеться це, чи пошириться вірус в штатах. Питання в тому, Коли саме це станеться. А ще - скільки людей захворіють і наскільки серйозними будуть наслідки. Мессоньє також озвучила рекомендації, до яких, можливо, варто було б і в Україні прислухатися.

Вже зараз, поки ситуація ще стабільна, у великих компаніях особисті бізнесові зустрічі - замінити на відеоконференції. У школах розділити класи на кілька дрібних груп і не давати їм між собою контактувати. Чиновникам перенести або скасувати великі збори громадян. А лікарням - вмовляти пацієнтів відкласти будь-які планові операції.

Міністр охорони здоров'я країни зібрав на брифінг провідних фахівців з інфекційних захворювань, щоб повідомити Америці: в штатах проводять випробування заміни Таміфлю, нового противірусного препарату - Remdesivir, яким будуть лікувати хворих від коронавіруса. А над вакциною працюють, вона з'явиться, але, як кажуть самі інфекціоністи - буде готова не раніше, ніж через рік.

"Ми почнемо першу фазу випробувань вакцини. Вона триватиме три місяці. Ще стільки ж знадобиться, щоб оцінити її ефективність та безпеку: чи захищає вона взагалі. Тестувати вакцину нам доведеться і в тих країнах, звідки поширюється вірус. Тобто вона буде в наявності за рік-півтора", - говорить Ентоні Фаучі, директор Національного інституту інфекційних захворювань США.

На розробку і тестування вакцини просять терміново виділити мільярд доларів. Ще два з половиною мільярда адміністрація Трампа попросила конгресменів передбачити в бюджеті цього року на боротьбу з коронавірусом.

Американські міста (так зробили, наприклад, у Сан-Франциско, де немає жодного хворого) вже запроваджують на своїй території режим надзвичайно ситуації. Він не передбачає обмежень у переміщенні по місту, але (окрім доступу до резервних фінансових фондів) дає владі і законні підстави оперативно блокувати якісь будинки чи території - якщо спалах вірусу там зафіксують.

Федеральна резервна система США повідомила відстежує можливий вплив коронавіруса на американську економіку. Але поки, кажуть, рано прогнозувати масштаб і тривалість негативних явищ. Як і те, чи вдарять вони по світовій економіці в цілому.