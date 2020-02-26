Акт самоспалення. Спроба привернути увагу влади ледь не завершилася трагедією. Під стінами офісу президента сумчанин Олександр Бурлаков облив себе керосином та підпалив. Протестував, щоправда, не проти медреформи, а щодо земельного паю.

Каже, іншого способу добитися справедливості не знайшов. Спроба самоспалення могла закінчитися трагедією - але на допомогу прийшли правоохоронці та медики.

"Не дали распаевать украли все документы - не дали распаевать. Я сюда вже не перший раз приезжаю. Не дают решать нам наши вопросы. Нету закона. У них закон это нарушение - у правоохоронців. Да я неодноразово звертався куди я только не звертався", - говорить Олександр Бурлаков, мешканець Сумскої області.