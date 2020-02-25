В Киеве избили мужчину до полусмерти [ Редактировать ]
В Святошинском районе столицы на ул. Мартиросяна мужчина избил 32-летнего киевлянина до полусмерти. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киева.
"Полицейские выяснили, что во время отдыха в кафе между посетителями возник конфликт. Мужчины вышли на улицу, где между ними произошла драка. В ходе спора один из оппонентов сбил другого с ног и несколько раз ударил его по голове, а затем скрылся", - говорится в сообщении.
Киевлянина госпитализировали, он находился в тяжелом состоянии.
Мужчину избили до полусмерти/ Фото: "Информатор"
Полицейские задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Правонарушителем оказался уроженец Ивано-Франковской области, 1993 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за совершение мошеннических действий.
По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.
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