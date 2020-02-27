Почему необходимо выпивать норму воды [ Редактировать ]
Вода - важный источник энергии и здоровья нашего организма. Мозг, почки и сердце начинают страдать, если человек пьет недостаточно воды. Специалисты рассказали о возможных отклонениях в связи с неполучением достаточного количества жидкости, передает newsyou.info.
Мозг. Общая обезвоженность организма способствует уменьшению мозговой жидкости, что снижает функцию главного органа ЦНС - в результате ухудшаются настроение, память, снижается способность концентрироваться, страдает способность мозга контролировать координацию движений.
Почки. Они ответственны за вымывание отходов из организма в виде мочи. Когда мы теряем воду, но не восполняем ее, выпивая достаточное количество, - клетки почек получают сигнал удерживать влагу в организме. Мочеиспускание в итоге минимизируется, что способствует задержке токсинов в теле. Организм начинает отравляться этими веществами.
Сердце. Оно тоже сильно страдает от недостатка потребляемой воды. Когда содержание жидкости в организме уменьшается, кровь становится гуще, что становится проблемой для сердечно-сосудистой системы, с трудом справляющейся с ее перекачиванием. Возникает дополнительное давление на сердце, сосуды, что может увеличить частоту сердечных сокращений, артериальное давление.
"Следует знать: недостаток воды в организме не всегда вызывает чувство жажды - механизм формирования этого ощущения отстает. Мы рекомендуем пить воду регулярно, не дожидаясь возникновения жажды", - заявили эксперты.
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