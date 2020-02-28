Евакуації українців з Італії не планують - МЗС [ Редактировать ]
Евакуації українців з Італії, де нині стрімко більшає інфікованих корона вірусом, поки що не планують, - про це повідомили у вітчизняному МЗС. Дипломати також прокоментували самопочуття недужої українки в Ломбардії. Її стан - не тяжкий.
"Наша співвітчизниця почуває себе цілком нормально. Трохи підвищена температура. Генеральне консульство України в Неаполі перебуває на постійному зв'язку з нею, з медиками цього закладу - на предмет можливих потреб чи побажань нашої співвітчизниці. Наразі, вона всім забезпечена. Медичне обладнання, медикаменти - все в клініці є, все, що необхідно для надання належної медичної допомоги", - повідомив Максим Коваленко, начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС України.
Тим часом, кількість жертв від коронавірусу у світі зросло до 2 858 осіб. Інфікованих - майже 83,5 тисячі. Водночас, здолали хворобу близько 37 тисяч людей. Країнами з найшвидшим поширенням коронавірусу залишаються Китай, Південна Корея та Італія.
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