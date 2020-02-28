Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Черкасскую область, в ходе которой он провел встречу с представителями фермерских хозяйств и посетил одно из сельхозпредприятий региона.

Он подчеркнул, что при принятии закона о рынке земли должны быть учтены требования фермеров, которые создают рабочие места на селе.

"В законе о рынке земли должны быть учтены все замечания и предложения фермеров, он должен защищать их права. Естественно, открывать рынок земли можно только после получения одобрения на всеукраинском референдуме. Нужно создать такие условия, при которых сельское хозяйство будет развиваться, а жители сел будут чувствовать себя защищенными. Чтобы не было так, что крупные агрохолдинги будут организовывать работу вахтовым методом, при этом рабочие места в селах создаваться не будут. Нужно поддерживать фермерские хозяйства, которые как раз создают рабочие места", - отметил парламентарий.

"Фермеры боятся, что агрохолдинги с неограниченными финансовыми возможностями скупят всю землю, и они не смогут продолжить свою деятельность. Мы будем бороться за то, чтобы закон учитывал интересы людей и государства, а не каких-то финансовых групп", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик также выразил надежду, что "слуги народа" поймут, что нельзя ломать общество через колено, и начнут прислушиваться к людям.

"Когда мажоритарщики от "Слуги народа" приезжают в свои округа и общаются с людьми, то они начинают понимать, что могут возникнуть проблемы, ведь граждане очень резко отзываются о законопроекте о рынке земли (№2178-10). Растет понимание, что это колоссальная политическая и финансовая афера. Есть очень много тонкостей, которые нужно учесть при создании цивилизованного рынка земли", - резюмировал Юрий Бойко.

Принципиальная позиция оппозиционеров - сначала земли из госсобственности надо распаевать и раздать тем людям, которые еще не получили свой земельный надел, навести порядок в Госгеокадастре, принять четкий законодательный запрет на продажу земли иностранцам, разработать и утвердить программу развития сельского хозяйства, вынести вопрос об открытии рынка земли на референдум – и только потом принимать решение в парламенте.