Провокаторы, представляющие национал-радикальные силы, сорвали выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, проходившее во Львовской областной государственной администрации.

Преступные действия представителей "Нацкорпуса", ветеранов АТО и радикалов из националистических организаций были направлены против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Натальи Королевской, которая достойно ответила на все выпады.

Однако шабаш во Львовской ОГА продемонстрировал, что власть так и не вернула себе монополию на применение силы: радикалы вольготно чувствуют себя не просто где-то на улице, что тоже недопустимо, а на официальном заседании парламентского комитета, в здании центрального органа исполнительной власти области.

Срыв заседания комитета и препятствование деятельности народных депутатов Украины происходили при полном попустительстве и молчаливой поддержке местных властей, очевидно не заинтересованных в решении проблем социальной защиты рядовых львовян, а также на фоне полной беспомощности правоохранительных органов и службы безопасности режимного объекта, которым является Львовская ОГА.

Уверен, что все виновные в срыве заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"