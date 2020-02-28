Провокаторы, нападавшие на Наталью Королевскую во Львове, должны быть привлечены к уголовной ответственности [ Редактировать ]
Провокаторы, представляющие национал-радикальные силы, сорвали выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, проходившее во Львовской областной государственной администрации.
Преступные действия представителей "Нацкорпуса", ветеранов АТО и радикалов из националистических организаций были направлены против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Натальи Королевской, которая достойно ответила на все выпады.
Однако шабаш во Львовской ОГА продемонстрировал, что власть так и не вернула себе монополию на применение силы: радикалы вольготно чувствуют себя не просто где-то на улице, что тоже недопустимо, а на официальном заседании парламентского комитета, в здании центрального органа исполнительной власти области.
Срыв заседания комитета и препятствование деятельности народных депутатов Украины происходили при полном попустительстве и молчаливой поддержке местных властей, очевидно не заинтересованных в решении проблем социальной защиты рядовых львовян, а также на фоне полной беспомощности правоохранительных органов и службы безопасности режимного объекта, которым является Львовская ОГА.
Уверен, что все виновные в срыве заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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