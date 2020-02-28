В пятницу, 28 февраля, в Париже горит Лионский вокзал. Этот вокзал является один из самых крупных во Франции. Об этом сообщает. Об этом сообщает BBC.



Как сообщают в железнодорожном профсоюзе, причиной пожара мог стать поджег вокзала. Предполагается, что людей не устраивал концерт конголезского артиста Фалли Ипупа, который проходил рядом.

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"В настоящее время происходит пожар в окрестностях Лионского вокзала", - говорится в сообщении полиции.

Полиция эвакуирует людей с вокзала. По некоторым данным, горят также транспортные средства, которые припарковали возле вокзала.

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