Минздрав проверил больницы для возможных больных коронавирусом [ Редактировать ]
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко посетил несколько госпитальных баз Житомира, Ровно и Сарн, которые будут принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Ляшко пообщался с врачами, медсестрами, младшим медицинским персоналом, которые будут помогать пациентам.
"Во время визита важно было понять готовность больниц, а главное - готовность самого медицинского персонала. Медики готовы предоставлять всю необходимую медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости, медицинские работники готовы работать сверхурочно. Все сотрудники хорошо осведомлены о том, что делать в случае фиксации Covid-19", - сообщили в Кабмине.
Ранее в Катаре зафиксировали первый случай коронавируса.
Также сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. В Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.
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