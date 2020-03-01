Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко посетил несколько госпитальных баз Житомира, Ровно и Сарн, которые будут принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Ляшко пообщался с врачами, медсестрами, младшим медицинским персоналом, которые будут помогать пациентам.

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"Во время визита важно было понять готовность больниц, а главное - готовность самого медицинского персонала. Медики готовы предоставлять всю необходимую медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости, медицинские работники готовы работать сверхурочно. Все сотрудники хорошо осведомлены о том, что делать в случае фиксации Covid-19", - сообщили в Кабмине.

Ранее в Катаре зафиксировали первый случай коронавируса.

Также сообщалось о том, что в Монако подтвердили первый случай коронавируса. В Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса.