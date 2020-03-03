"Я бы летала": Ани Лорак выпустила новый клип [ Редактировать ]
Известная артистка Ани Лорак выпустила новый клип. Об этом она сообщила на своей официальной страничке в популярной социальной сети Facebook.
"С огромной радостью дарю вам свою нежность и любовь в этом невероятно красивом видео. Любовь витает в воздухе", - написала певица.
Видео уже доступно на YouTube.
Судя по отзывам, далеко не всем понравилась новая работа Ани Лорак.
"Клип похож на предыдущий! ", "Очень дешёвая песня", "Клип вторичен до зевоты", "Её творчество деградирует", - пишут в комментариях пользователи.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак заподозрили во лжи.
Также читайте новость о том, что Jamala и Alyona Alyona создали совместный клип.
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