Во вторник, 3 марта, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что медицинская система Украины сработала четко в ситуации появления коронавируса в стране. Об этом глава МОЗ заявила в своем Facebook.

"Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденных алгоритмов", - написала Скалецкая.

Министр также отметила, что украинские больницы готовы принять больных.

"Напоминаю, что у нас есть более 2000 боксов и около 12000 коек в инфекционных больницах. Более тысячи врачей-инфекционистов и 5000 квалифицированных медицинских работников, которые знают - что и как делать в случае подозрения или заболевания коронавирусом", - подчеркнула Скалецкая.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса.

На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

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