"Сработали четко": глава МОЗ отреагировала на коронавирус в Украине [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что медицинская система Украины сработала четко в ситуации появления коронавируса в стране. Об этом глава МОЗ заявила в своем Facebook.
"Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденных алгоритмов", - написала Скалецкая.
Министр также отметила, что украинские больницы готовы принять больных.
"Напоминаю, что у нас есть более 2000 боксов и около 12000 коек в инфекционных больницах. Более тысячи врачей-инфекционистов и 5000 квалифицированных медицинских работников, которые знают - что и как делать в случае подозрения или заболевания коронавирусом", - подчеркнула Скалецкая.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса.
На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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