В США пронесся мощный торнадо: минимум 19 погибших [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, на американский штат Теннесси обрушился мощный торнадо, в результате которого погибли как минимум 19 человек, десятки получили травмы. Об этом сообщает NBC News.
Погибшие есть в четырех округах: Дэвидсон, где находится город Нэшвилл, Патнам, Бентон и Уилсон.
"Свыше 50 тысяч домов и предприятий остались без электричества из-за непогоды. Сильный ветер разрушил по меньшей мере 45 домов", - говорится в сообщении.
Губернатор штата Теннесси Билл Ли объявил чрезвычайное положение в связи с ураганом. "У нас есть потери по всему штату. Есть пропавшие люди", - отметил он.
По словам сотрудников местных экстренных служб, в Нэшвилле обрушились как минимум сорок зданий. Власти открыли несколько убежищ, чтобы разместить жителей, вынужденных покинуть свои дома. Одно из таких убежищ открыто на фермерском рынке на окраине города. Школы в городе закрыты.
Читайте также новость о том, что в Кировоградской области ураган сорвал крышу школы.
по теме
В США подтвердили первую смерть от коронавируса
Отметим, что в США более 60 человек заражены новым коронавирусом
Вакцина от коронавируса: США назвали сроки разработки
На разработки предлагается направить 1 млрд долларов
В США попытались подорвать автомобиль возле Пентагона
Злоумышленника задержали на парковке Пентагона
Президентская гонка в США: двое демократов отказались от участия
От участия в президентской гонке США отказались двое депократов