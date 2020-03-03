Во вторник, 3 марта, на американский штат Теннесси обрушился мощный торнадо, в результате которого погибли как минимум 19 человек, десятки получили травмы. Об этом сообщает NBC News.

Погибшие есть в четырех округах: Дэвидсон, где находится город Нэшвилл, Патнам, Бентон и Уилсон.

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"Свыше 50 тысяч домов и предприятий остались без электричества из-за непогоды. Сильный ветер разрушил по меньшей мере 45 домов", - говорится в сообщении.

Губернатор штата Теннесси Билл Ли объявил чрезвычайное положение в связи с ураганом. "У нас есть потери по всему штату. Есть пропавшие люди", - отметил он.

По словам сотрудников местных экстренных служб, в Нэшвилле обрушились как минимум сорок зданий. Власти открыли несколько убежищ, чтобы разместить жителей, вынужденных покинуть свои дома. Одно из таких убежищ открыто на фермерском рынке на окраине города. Школы в городе закрыты.

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