"Слуги народа" инициировали создание ВСК по расследованию коррупции чиновников в Одессе [ Редактировать ]
Депутаты от "Слуги народа", призывают коллег подписать заявление по поводу создания временной следственной комиссии по расследованию преступлений,в которых фигурируют одесский городской голова Геннадий Труханов и должностные лица одесского горсовета. Об этом заявил народный депутат Алексей Леонов, передает 112.ua.
"Люди, которые действительно обогатились за счет коррупции, они должны за это отвечать. Те следственные органы которые должны бороться с коррупцией, которые должны заводить уголовные производства и разбираться в них - свою работу, к сожалению, не выполняют. Одесситы приходят к нам на прием и рассказывают, извините за прямоту, о тех откатах которые приходится платить попадая в те или иные кабинеты чиновников. Все об этом знают и самое ужасное что абсолютно этого не боятся", - отметил депутат.
По мнению Леонова, "Одесса приходит в упадок - побережье превращается в каменные джунгли - благодаря новостройкам, а в чуть ли не ежедневных пожарах, в которых якобы виновных нет - погибают люди".
"Чувство своей безнаказанности и безразличие к одесситам со стороны одесского городского совета во главе с Геннадием Трухановым привели к страшным трагедиям - гибели десятков людей в результате пожаров которые происходят в Одессе в последнее время. За все эти смертельные пожары пока что не ответили настоящие виновные. Те, кто вопреки закону не приняли необходимых мер по пожарной безопасности", - добавил он.
На данный момент заявление о создании ВСК подписали всего 16 депутатов.
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