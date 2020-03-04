Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал деятельность правоохранительных органов. Он сообщил, что они ведут недостаточную борьбу с коррупцией и не представили результатов в расследовании резонансных дел. Об этом он заявил на внеочередном заседании Верховной Рады.

"Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый - это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна (ранее команда Зеленского использовала слоган "Придет весна, сажать будем", - сообщил Зеленский.

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Также, второй подарок который он подготовил, это "Уголовный кодекс". Он рассказал, что у многих этой книги нет.

"Надеюсь, он станет вашей настольной книгой. На встрече летом вы говорили: у нас все есть, нужна только политическая воля. Я вам ее дал. Нужно, вы говорили, отменить телефонное прав. Никто сверху не спускает фамилии, на которые надо обратить внимание", - подчеркнул президент.

Ранее мы писали о том, что Гончарук написал заявление об отставке. Однако позже появилась информация и о том, что премьер-министр подал иск в суд, чтобы спикер ВРУ Дмитрий Разумков не рассматривал его заявление об отставке.

Также сообщалось, кто вероятно заменит Гончарука на посту премьер-министра Украины после его отставки.

Напомним, что Александр Корниенко заявил о том, что парламент доназначит некоторых министров на следующей неделе