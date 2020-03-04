В Великобритании коронавирусом заразились 85 человек. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 9:00 4 марта тест на коронавирус прошли 16659 человек, из которых 16574 получили отрицательный результат, а 85 - положительный", - сообщается в твиттере минздрава.

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Так, за сутки количество зараженных возросло на 34 человека.

А также, главный медицинский директор Англии Крис Уитти сообщил, что коронавирусом могут заразиться до 20% граждан страны.

Ранее инфекцию подтвердили в Аргентине, Бразилии и Мексике.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.