В Великобритании число зараженных коронавирусом превысило 80 человек [ Редактировать ]
В Великобритании коронавирусом заразились 85 человек. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 9:00 4 марта тест на коронавирус прошли 16659 человек, из которых 16574 получили отрицательный результат, а 85 - положительный", - сообщается в твиттере минздрава.
Так, за сутки количество зараженных возросло на 34 человека.
А также, главный медицинский директор Англии Крис Уитти сообщил, что коронавирусом могут заразиться до 20% граждан страны.
Ранее инфекцию подтвердили в Аргентине, Бразилии и Мексике.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
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