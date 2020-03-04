Турецький безпілотник знищив у Сирії новітній російський ЗРК "Панцир-С1" [ Редактировать ]
Турецький дрон знищив у Сирії новітній російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Під час атаки з повітря радар комплексу був активним і система була спрямована проти турецького безпілотника.
Загалом, за останню добу Туреччина знищила 299 військових режиму Асада в сирійській провінції Ідліб. Натомість, у Росії - яка підтримує сирійську урядову армію - заявили: сподіваються домовитися з Анкарою та знизити градус конфлікту у Сирії. Надії покладають на завтрашню зустріч Путіна та Ердогана у Москві.
Водночас стало відомо, що турецький лідер вже звернувся по допомогу до президента США Дональда Трампа. Анкара планує отримати від Вашингтону додаткове озброєння та боєприпаси.
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