В Швейцарии от коронавируса умерла 74-летняя женщина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местной полиции.

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Как выяснилось, женщина в западной Швейцарии умерла после заражения новым коронавирусом. Это первый случай смерти от коронавируса в стране.

Женщину госпитализировали во вторник, 3 марта. Заболевшая находилась в зоне высокого риска и страдала хроническим заболеванием