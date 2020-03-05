Коронавирус в Швейцарии "убил" человека [ Редактировать ]
В Швейцарии от коронавируса умерла 74-летняя женщина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местной полиции.
Как выяснилось, женщина в западной Швейцарии умерла после заражения новым коронавирусом. Это первый случай смерти от коронавируса в стране.
Женщину госпитализировали во вторник, 3 марта. Заболевшая находилась в зоне высокого риска и страдала хроническим заболеванием
Напомним, что ученые из Китая дали более детальную инструкцию, как уберечь себя от заражения. Мы сообщали, что в Италии закрыли все школы и университеты.
В Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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