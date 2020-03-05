Майкл Блумберг вийшов із президентських перегонів у США [ Редактировать ]
Майкл Блумберг вийшов із президентських перегонів у США. Мільярдер так вчинив після упевненої перемоги, яку здобув колишній віце-президент США Джо Байден у так званий "Супервівторок".
Він переміг у дев'яти штатах із 14, де цього дня відбувалося голосування. Водночас Блумберг у більшості штатів посів третє або четверте місце.
Після поразки мільярдер закликав виборців об'єднатися навколо Джо Байдена як єдиного кандидата від Демократичної партії.
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