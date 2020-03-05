Выходные в Киеве: куда пойти 7-9 марта (афиша) [ Редактировать ]
Рабочая неделя медленно подходит к концу. А впереди нас ждут целых три выходных дня. Самое время продумать, чем вы будете заниматься на досуге. Тем более, погода за окном намекает, что пора забыть, как это сидеть дома, и придумать что-то более активное и интересное. Мы собрали для вас мероприятия, которые подготовили организаторы для киевлян на 87-9 марта.
Ночь в музее Булгакова
Киевлян зовут на мистическую экскурсию, которая пройдет в доме-музее Михаила Булгакова. Водить будут не только по музею, но и по тайным местам на Андреевском спуске. А еще вы узнаете много интересных легенд и мифических историй, связанных с этой местностью.
- Когда: 1, 6, 7, 15, 20, 22, 28 марта, 19:00
- Где: Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви)
- Сколько стоит: 250 гривен
Выставка фиалок
Посетителям покажут множество различных сортов этих цветов. Тут можно будет проконсультироваться со специалистами по поводу ухода за этими цветами и другими комнатными растениями.
По входному билету также можно попасть на выставку аквариумных рыбок, которая проходит в соседнем помещении. А еще его можно обменять на листик фиалки.
- Когда: 4-7 марта, 11:00 до 18:00
- Где: Дом природы, улица Рогнединская, 3
- Сколько стоит: 30 гривен, действуют скидки для льготников
Весенняя выставка котов
В преддверии Международного женского дня в Киеве откроется выставка кошек самых разнообразных пород. Здесь можно будет не только полюбоваться пушистиками, но и пообщаться, пофотографировать, выпить кофе и многое другое.
- Когда: 7-8 марта, с 11:00 до 18:00
- Где: парк "Победа", концертный зал "Ровесник", бульвар Перова, 2
- Сколько стоит: 70-100 гривен, действуют скидки для льготных категорий
Futurism
Это масштабная иммерсивная постановка, которая объединяет шоу, театр и игру. Это собирательный образ будущего с историей, на которую может повлиять сам участник. Мы создаем мир в рамках специально оборудованной огромной локации. Это действо с десятками актеров и сотней участников, в котором стирается грань между зрителем и артистом. Вымышленные истории переносятся в реальный мир. Ты уже не просто зритель, ты участник, ты тот кто может изменить будущее.
- Когда: 7, 21, 28 марта, 17:00
- Где: арт-завод "Платформа", улица Беломорская, 1
- Сколько стоит: 500-550 гривен
Друга Ріка
Популярные музыканты планируют выступить перед киевлянами со своим легендарным альбомом "Рекорды", который выпустили почти 15 лет назад. Услышите множество любимых хитов и обязательно будете подпевать.
- Когда: 7 марта, с 19:00
- Где: Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-41
- Сколько стоит: 500-1200 гривен
Большое Женское Ралли 2020
8 марта на Крещатике пройдут традиционные соревнования среди женщин-автомобилисток. Всего участвуют 50 экипажей в составе пилота и штурмана. В программе участвуют автомобили классов: до 1400 см.куб., до 1800 см.куб., более 1800 см.куб.
Участницы преодолеют в общей сложности 70 км. Победительниц также будут выбирать в абсолютном зачете, отдельно оценивать будут девушек, управляющих электромобилями. Ежегодно организаторы гонки дополняют Ралли интересными схемами слалома на специальных участках.
- Когда: 8 марта, начало в 12.00.
- Где: Киев, Майдан Независимости
- Сколько стоит: бесплатно
Марш женщин 2020
8 марта украинцы, в знак протеста против сексизма, сексуальной объективации, ультраправого, домашнего, сексуального, экономического и психологического насилия выйдут на Марш женщин. Традиционно, схожее мероприятие проходит во многих городах Украины.
Праздничная акция Киеве запланирована на Михайловской площади, возле памятника княгине Ольге. В 2020 году марш пройдет в поддержку ратификации в Украине Стамбульской конвенции. Этот документ обязывает правительство ужесточить законодательство, а именно ввести уголовную ответственность за насилие в отношении женщин, а также домашнее насилие.
- Когда: 8 марта, начало в 12.00.
- Где: Киев, Михайловская площадь
- Сколько стоит: бесплатно
Teulis. Твоя тень
8 марта состоится сразу три выступления уникального театра, покорившего и удивившего своими постановками весь мир. Ежегодно они придумывали что-то новое: формы, технические решения, человеческие возможности. Teulis представит легендарное шоу "Твоя тень", в котором присутствуют фрагменты из других шоу - "Повелители теней" и "Вечная история". Teulis также продемонстрируют номера, которые раньше не видел никто.
Teulis - это оригинальное сочетание высококлассной акробатики, театра, оптических иллюзий, отличного звукового сопровождения и потрясающих видеопроекций. Шоу уже оценили в: Италии, Турции, России, Чехии и Словакии, Финляндии, Швеции, Польше, Чехии, Белоруссии, Японии.
- Когда: 8 марта, начало в 13.00, 16.00, 19.00
- Где: Киев, М. Майдан Незалежности, Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского, ул. Архитектора Городецкого, 1-3/11
- Сколько стоит: 190-650 грн
5'nizza
Дует выйдет на сцену со своими лучшими и самыми знаменитыми песнями. Фанаты смогут насладиться фирменным речитативом, известным вокалом и невероятной атмосферой.
- Когда: 9 марта, с 19:00
- Где: Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-41
- Сколько стоит: 800-1850 гривен
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